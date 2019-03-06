В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениями





Молодая жительница Волжского задержана полицейскими по подозрению в мошенничестве. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по г. Волгограду, по данным следствия, 27-летняя жительница города-спутника лишила 76-летнего пенсионера, проживающего в Тракторозаводском районе Волгограда, 20 тысяч рублей. Она позвонила ему на домашний телефон и сообщила, что мужчина имеет право на компенсацию расходов на лекарства. Правда, для получения денег ему было нужно перечислить 20 тысяч рублей на банковский счет. Пожилой человек поверил девушке на слово и лишился своих сбережений. Когда волжанку задержали, он созналась в преступлении и рассказала, что таким образом зарабатывает себе на жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Теперь любительнице легкой наживы грозит до 5 лет тюрьмы.



