Расследования

В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениями

Расследования 06.03.2019 12:45
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06.03.2019 12:45


Молодая жительница Волжского задержана полицейскими по подозрению в мошенничестве. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по г. Волгограду, по данным следствия, 27-летняя жительница города-спутника лишила 76-летнего пенсионера, проживающего в Тракторозаводском районе Волгограда, 20 тысяч рублей. Она позвонила ему на домашний телефон и сообщила, что мужчина имеет право на компенсацию расходов на лекарства. Правда, для получения денег ему было нужно перечислить 20 тысяч рублей на банковский счет. Пожилой человек поверил девушке на слово и лишился своих сбережений. Когда волжанку задержали, он созналась в преступлении и рассказала, что таким образом зарабатывает себе на жизнь. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Теперь любительнице легкой наживы грозит до 5 лет тюрьмы.

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