Общество 06.03.2019 11:48
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06.03.2019 11:48
Работы по пересадке елей начались на Центральной набережной Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе администрации города. Делается это для расширения проезжей части дороги. Учитывая возраст и размеры деревьев, к работам привлечены специалисты инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. В ходе мероприятий задействована тяжелая специализированная техника, процесс пересадки координируют агрономы муниципальных коммунальных служб.
Напомним, накануне вопрос развития данной территории обсудили на рабочем совещании с участием представителей общественности, профильных подразделений мэрии и строителей по вопросам обновления нижней террасы. Логичным продолжением работы по обновлению обширной территории станет расширение улично-дорожной сети вдоль ул. Набережной 62-ой Армии на участке от Царицынской водокачки до Центральной лестницы.
К слову, в Волгограде уже есть удачный опыт пересадки взрослых елей. Так, в декабре 2016 года с началом реконструкции дороги с шоссе Авиаторов в парки и дворы Дзержинского района пересадили 11 елей возрастом около 25 лет и высотой 12 метров. В январе 2018 года рядом с обновленным стадионом «Зенит» заложили аллею из сосен: крупномерные деревья предоставило муниципальное предприятие «Горпитомник», специализирующееся на выращивании посадочного материала для озеленения городских территорий. Трехметровые саженцы со сформированным комом земли были пересажены в новую почву при помощи манипулятора. Благодаря грамотной технологии практически все взрослые деревья успешно перезимовали и прижились на новых местах.
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