Расследования

Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогам

Расследования 06.03.2019 11:45
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06.03.2019 11:45


Задолженность по налогам в сумме более 8 миллионов рублей по иску прокуратуры взыскана с бывшего руководителя и учредителя ООО "Агро-Люкс" Николая Скворцова. Как сообщила ИА  "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, решение принял Новоаннинский районный суд. В сентябре 2018 года приговором Урюпинского городского суда Волгоградской области Скворцов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере) и осужден к наказанию в виде штрафа.
Судом установлено, что Скворцов в 2015-2016 гг уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке сельскохозяйственной продукции у ряда юридических лиц, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Таким способом в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 8 млн рублей.
Помимо привлечения коммерсанта к уголовной ответственности, прокуратурой Волгоградской области инициировано взыскание задолженности по налогам в гражданско-правовом порядке.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Скворцов оспорил его в апелляционной инстанции.
Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение Новоаннинского районного суда без изменения.
Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.

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