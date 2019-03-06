Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти





Экстренно собраться сегодня на заседание регпарламента депутатов побудила Государственная дума. Как сообщили ИА «Высота 102» областные народные избранники, в повестке дня значится только один вопрос - проект федерального закона о новой системе индексации пенсий. Накануне, 5 марта, совет Государственной думы рассмотрел документ, после чего его оперативно разослали по регионам для обратной связи. Областная дума должна одобрить проект закона и направить соответствующее постановление в нижнюю палату парламента страны. Закон во всех трех чтениях будет утвержден до 21 марта.

Новый порядок предусматривает установление социальных доплат для тех граждан, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Следующий шаг – увеличение размера пенсий. При этом индексация не должна привести к уменьшению сумм предоставляемых социальных доплат.

Ранее, напротив, получалось так, что при индексации пенсии одновременно снижалась социальная доплата. В результате пенсионер получал на руки сумму примерно такую же, как и раньше. Закон будет принят задним числом: пенсии пересчитают с 1 января, а ЕДВ - с 1 февраля текущего года.



