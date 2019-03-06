Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти

Политика 06.03.2019 10:49
3460 5
06.03.2019 10:49
Экстренно собраться сегодня на заседание регпарламента депутатов побудила Государственная дума. Как сообщили ИА «Высота 102» областные народные избранники, в повестке дня значится только один вопрос - проект федерального закона о новой системе индексации пенсий. Накануне, 5 марта, совет Государственной думы рассмотрел документ, после чего его оперативно разослали по регионам для обратной связи. Областная дума должна одобрить проект закона и направить соответствующее постановление в нижнюю палату парламента страны. Закон во всех трех чтениях будет утвержден до 21 марта.
Новый порядок предусматривает установление социальных доплат для тех граждан, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Следующий шаг – увеличение размера пенсий. При этом индексация не должна привести к уменьшению сумм предоставляемых социальных доплат.
Ранее, напротив, получалось так, что при индексации пенсии одновременно снижалась социальная доплата. В результате пенсионер получал на руки сумму примерно такую же, как и раньше. Закон будет принят задним числом: пенсии пересчитают с 1 января, а ЕДВ - с 1 февраля текущего года.
Реклама
Популярное по теме
05.02.2019 12:16
32330 16
26.02.2019 13:00
14303 14
20.02.2019 21:43
14240 6
Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание06.03.2019 10:18
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»01.03.2019 16:24
Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"26.02.2019 14:01
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в году26.02.2019 13:00
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом20.02.2019 21:43
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам20.02.2019 17:17
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдуму20.02.2019 15:15
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым20.02.2019 13:06
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собранию19.02.2019 18:09
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона19.02.2019 12:49
В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек18.02.2019 15:20
Губернатор Андрей Бочаров на Сочинском инвестфоруме – о сбывающихся мечтах волгоградцев (ВИДЕО)15.02.2019 17:23
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вооружили Калашниковым15.02.2019 12:51
Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков прибыл в Волгоград12.02.2019 13:17
"Конфликт не исчерпан": Волгоградские единороссы снова требуют сатисфакции от московского политолога Дмитрия Орлова12.02.2019 03:44
Реклама