Общество

«Самая красивая дама»: в Волгограде чучелу Масленицы навели красоту

Общество 06.03.2019 10:44
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06.03.2019 10:44




Черные брови, синие глаза, яркие губы и ресницы из автодорожных щеток - такой предстанет перед волгоградцами масленичная дама на общегородском празднике у музея "Россия - моя история", сообщает ИА "Высота 102". Основание и каркас 13-метрового чучела Масленицы, которое, как ожидается, станет самым большим в России, уже установили. Самое интересное происходит сейчас на производственной базе МБУ "Северное", сотрудники которого работают над лицом, внешним образом и имиджем волгоградской Масленицы. Эта огромная дама, по заверению сотрудников муниципального учреждения, будет самой красивой дамой на грядущем празднике. "Высоте 102" удалось понаблюдать за творческим процессом. Подробности - в фоторепортаже.






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