Происшествия

Чета пенсионеров погибла в огне в Волгоградской области

Происшествия 05.03.2019 19:26
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05.03.2019 19:26


Семья погибла сегодня  при пожаре в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили  ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, огонь унес жизни  67-летнего мужчины и 61-летней женщины. В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству рассказали, что сигнал о возгорании в частном доме в селе Гусевка  поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:40 (по местному времени). На место быстро прибыли пожарные подразделения региональной противопожарной службы и расчёты 52-й пожарно-спасательной части. Оказалось, что в одной из комнат загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. Пожар  локализовали в 17.48. На данный момент продолжается проливка тлеющих очагов. На место ЧП выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они и выяснят причину возникновения огня.
Пожарные просят жителей региона соблюдать все меры редосторожности при обращении с огнем.

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