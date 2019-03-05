Внимание, розыск!: В Волгограде ищут грабителя





Подозреваемого в краже разыскивают полицейские Тракторозаводского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информацуии ГУ МВД России по региону, мужчина похитил денежные средства из кассы магазина и с похищенным скрылся.

Приметы злоумышленника: на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, был одет в темную одежду.

Если вам известна личность подозреваемого или вы владеете информацией о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить в полицию по телефону (8442) 74-07-71. Анонимность гарантируется.



