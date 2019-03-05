Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из Волгограда

Расследования 05.03.2019 17:03
777 8
05.03.2019 17:03
Поверившая “юристу” пенсионерка из Волгограда лишилась своих сбережений. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в полицию обратилась 92-летняя местная жительница, которая рассказала, что с ее сберегательной книжки исчезли 400 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 29-летнего безработного. Он рассказал полицейским, что его знакомая искала юриста для пожилой женщины. Когда он узнал об этом, то предложил свои услуги под видом сотрудника юридической фирмы. Пенсионерка просила его помочь решить проблемы, связанные с получением пенсии. Тогда молодой человек уговорил женщину оформить на него доверенность. Затем снял все деньги с ее сберкнижки. Часть украденного он успел потратить. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы по обвинению в краже.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
27587 0
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налогов05.03.2019 11:39
Расследования 05.03.2019 11:39
5509 4 Обсудить
Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмы05.03.2019 10:59
Расследования 05.03.2019 10:59
2890 7 Обсудить
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенного04.03.2019 11:53
Расследования 04.03.2019 11:53
2610 3 Обсудить
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителю03.03.2019 12:25
Расследования 03.03.2019 12:25
2624 0 Обсудить
В Волгоградской области землевладелец взыскал ущерб за испорченное коровами поле03.03.2019 10:03
Расследования 03.03.2019 10:03
3821 0 Обсудить
В Волгограде осужденной лжекостюмерше в школе искусств смягчили наказание03.03.2019 08:30
Расследования 03.03.2019 08:30
2763 0 Обсудить
Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионером02.03.2019 11:09
Расследования 02.03.2019 11:09
3074 0 Обсудить
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работниками01.03.2019 16:15
Расследования 01.03.2019 16:15
2404 3 Обсудить
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублями01.03.2019 13:18
Расследования 01.03.2019 13:18
1719 8 Обсудить
В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянах01.03.2019 09:13
Расследования 01.03.2019 09:13
4819 12 Обсудить
В Волгограде жизнь загубленного пациента «уценили» в два раза01.03.2019 08:29
Расследования 01.03.2019 08:29
15195 8 Обсудить
«Без прикола»: В Волгограде обидчицу пенсионеров отправили в колонию28.02.2019 15:06
Расследования 28.02.2019 15:06
4786 5 Обсудить
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)27.02.2019 18:11
Расследования 27.02.2019 18:11
17120 9 Обсудить
Прокуратура Волгоградской области обжаловала оправдательный приговор Денису Землянскому27.02.2019 11:46
Расследования 27.02.2019 11:46
5115 9 Обсудить
В Волгоградском облсуде убийца-расчленитель раскаялся и попросил о снисхождении27.02.2019 10:50
Расследования 27.02.2019 10:50
13601 11 Обсудить
Реклама