Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из Волгограда





Поверившая “юристу” пенсионерка из Волгограда лишилась своих сбережений. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в полицию обратилась 92-летняя местная жительница, которая рассказала, что с ее сберегательной книжки исчезли 400 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 29-летнего безработного. Он рассказал полицейским, что его знакомая искала юриста для пожилой женщины. Когда он узнал об этом, то предложил свои услуги под видом сотрудника юридической фирмы. Пенсионерка просила его помочь решить проблемы, связанные с получением пенсии. Тогда молодой человек уговорил женщину оформить на него доверенность. Затем снял все деньги с ее сберкнижки. Часть украденного он успел потратить. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы по обвинению в краже.