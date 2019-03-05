Экс-прокурор Москвы и Волгоградской области устроился в Мосводоканал

Общество 05.03.2019 16:00
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05.03.2019 16:00
Бывший прокурор Москвы и Волгоградской области Владимир Чуриков стал заместителем гендиректора АО «Мосводоканал». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт акционерного общества. Владимир Чуриков в должности заместителя гендиректора отвечает за взаимодействие с органами власти и общественными организациями.
Напомним, Владимир Чуриков стал прокурором Москвы в сентябре 2015 года. 24 июня 2017 года он покинул этот пост. До того, как Владимир Чуриков возглавил прокуратуру Москвы, он пять лет руководил прокуратурой Волгоградской области.
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