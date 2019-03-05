Экономика

Сбербанк открывает новые офисы в Волгоградской области

Экономика 05.03.2019 14:31 Реклама
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05.03.2019 14:31


Два современных офиса банка открылись в рабочем поселке Даниловка и станице Преображенская Волгоградской области. Теперь жители населенных пунктов смогут получить все банковские услуги в комфортных условиях рядом с домом. В офисе станицы Преображенской клиенты смогут также  открывать расчетные счета для юридических лиц. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в обновленных офисах традиционно предусмотрена система электронной очереди, безбарьерное пространство для свободного общения клиента и специалиста банка, а также круглосуточная зона самообслуживания, благодаря которой клиенты могут совершать большинство банковских операций в любое удобное время суток. Адреса и режим работы офисов: Волгоградская область, Преображенская — улица Советская, 37, корп. А;  режим работы: пн – пт 8:00-17:00 и Волгоградская область, Даниловка — улица Мордовцева, 42, режим работы: пн – пт 8:00-17:00.

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