Сбербанк открывает новые офисы в Волгоградской области





Два современных офиса банка открылись в рабочем поселке Даниловка и станице Преображенская Волгоградской области. Теперь жители населенных пунктов смогут получить все банковские услуги в комфортных условиях рядом с домом. В офисе станицы Преображенской клиенты смогут также открывать расчетные счета для юридических лиц.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в обновленных офисах традиционно предусмотрена система электронной очереди, безбарьерное пространство для свободного общения клиента и специалиста банка, а также круглосуточная зона самообслуживания, благодаря которой клиенты могут совершать большинство банковских операций в любое удобное время суток. Адреса и режим работы офисов: Волгоградская область, Преображенская — улица Советская, 37, корп. А; режим работы: пн – пт 8:00-17:00 и Волгоградская область, Даниловка — улица Мордовцева, 42, режим работы: пн – пт 8:00-17:00.



