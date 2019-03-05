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Февраль: вслед новостям уходящей зимы

Телеком 05.03.2019 13:53 Реклама
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05.03.2019 13:53


Февраль только по календарю можно считать самым коротким месяцем года. В условиях февральского холода и вселенской усталости от нескончаемой зимы, и вечного празднования, хочется весны, тепла и желательно побыстрее. Дни тянутся медленно, выходы из помещения не столь приятны, а входы в интернет растут пропорционально снижению температуры на уличном термометре.
Компания «МегаФон» решила напомнить читателям ИА «Высота 102» о чем сокрушались таблоиды и соцсети в прошедшие 28 дней.
Из заявления в челлендж
В феврале умением удержать аудиторию отличилась сама Адель. Популярная певица в конце 2018 года сообщила, что живые выступления перестали приносить ей удовольствие, поэтому она намерена покинуть сцену и направить все силы на воспитание шестилетнего сына. Это заявление шокировало фанатов, благодаря чему появился очередной челлендж 2019 года. В сети TikTok было выложено видео, в котором мармеладный мишка Харибо поет «Some one like you», а перед ним сотни таких же мишек подпевают эту песню. Ролик собрал 1,4 млн просмотров. Вскоре подражатели заменили медведей на другие предметы. Подробности ищи по хэштэгу#adellechallehge
Миллиардер-мем и другие вариации Илона Маска
Какие дыры уже только не прикрывали именем известного миллиардера Илона Маска, но вот мемы похоже за ним закрепились прочно. Маску можно практиковать тренинги по перевоплощению из руководителя «Теслы» в клоуна всея интернета. Теперь мемом стала его реакция на мем «мертвый олень». Что тут смешного – решать вам, посмотрев выпуск шоу Pew Die Pie.
#нивкакиерамки
7 февраля представительство спортивного бренда Reebok в России показало новую рекламную кампанию #НиВКакиеРамки с провокационными слоганами вроде «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Лицом рекламной кампании стала редактор телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Надо ли объяснять, чем закончилось дело? В тот же день фотографию удалили, а в соцсетях разгорелись споры. Слоган пошел в массы, а сама кампания стала мемом. Скандал с рекламной кампанией претендует не просто на звание «новость февраля» - пока есть все шансы, чтоб стать темой года. Феминизм шагает по стране, правда его классическую теорию в нашей стране готовы поддержать далеко не все.

Оскар-2019: всё не как раньше
Утром 25 февраля в Штатах прошла 91-я церемония награждения «Оскар». В этом году всё было не по сценарию: не было ведущего (ходят слухи, что ведущих должен был быть, пока не узнали о его бывших высказываниях в соцсетях о геях). Впервые в истории церемонии на звание лучшего фильма претендовал блокбастер «Черная пантера», но чуда не произошло и главным фильмом стала картина о борьбе с расизмом «Зеленая Книга»
Впрочем, без тем для обсуждения за пределами кино, как обычно не обошлось: сцена похожа на прическу Дональда Трампа, платья, похожие на мочалки, платья на мужчинах, розовая резинка на голове Джейсона Момоа, перекосившаяся бабочка Рами Малека. Список можно продолжать, а лучше окунуться в хэштэг#oscars2019

И снова про кино
Пока одни делали ставки на победу на «Оскаре», другие раздумывали над очередной историей третьего сезона популярного сериала «Настоящие детективы». 
И первых, и вторых объединяет талантливый во всех актерских проявлениях Махершала Али. А бонусом достаются малоизвестный Стивен Дорф, звезда сериалов «Забытые Богом», «Остановись и гори» Скут Макнэри и Кармэн Эджого из «Сельмы». Ну и если есть желание погрузиться в восемь серий расследования похищения детей, то это, пожалуй, лучший шанс.

От расследований к поиску
На прошлой неделе Ксения Собчак вместе с ее поклонниками была озадачена вопросом блокировки видео на собственном YouTube канале в программе «Осторожно, Собчак!». Виной всему – интервью с экс-женой Сергея Шнурова Матильдой. Собственно, ничего криминального, что могло бы задеть самолюбие звезды «Лабутенов», там не было, но версий, кто этому поспособствовал было много. По одной из них сам Шнуров пожаловался в Google и попросил его заблокировать. По другой – телезвезда ранее популярной женской программы на ТВ не выдержала использования своей заставки на скандальном канале Ксении. Но это не главное – видео снова на канале, и пока его снова кто-нибудь не заблокировал, быстрее нужно посмотреть. А уж не ловкий ли ход это?

За МКАДОМ жизни нет
Самым громким событием в игровой индустрии на постсоветском пространстве стал релиз Metro Exodus от украинских разработчиков. По сюжету игры ВНЕЗАПНО выясняется, что за МКАДОМ жизнь есть, а потому игроков ждет путешествие на поезде по просторам постапокалиптической России. Шутники отметили высокой реализм игры и предлагают найти десять отличий между локациями и реальным миром. Конспирологи тут же увидели в игре тонкие политические намеки, федеральные каналы устроили истерию по поводу квеста со сносом памятника Ленину, геймерам как всегда все это пофиг, они наслаждаются игрой, сильно похорошевшей графикой и конечно, сотнями багов, видео с которыми заполонили Ютуб. 

Сделай громче!
Среди новинок месяца, которых так долго ждали, рэп Lil Pump, рок группы «Нервы», стильный поп от Ёлки и русский рэп от BoulevardDepo. Единственный сдерживающий момент – наличие ненормативной лексики в некоторых треках. Добавляй в свой плэй-лист и делай громче!

Февраль is gone, а значит скоро будут новые темы для обсуждений. А пока есть тариф, с которым можно сжигать зиму в социальных сетях, новостной ленте, видеохостингах и медиа-плейерах.

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