Происшествия

Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»

Происшествия 05.03.2019 13:36
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05.03.2019 13:36





Стали известны подробности ночного ЧП с нападением на бригаду «Скорой помощи» в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102» встретился с фельдшером, которая едва не пострадала от рук явно неадекватного человека. Мужчина, бросивший топор в окно кареты неотложки, сначала замахивался на медика. Водитель среагировал молниеносно, благодаря чему удалось избежать беды.
Напомним, происшествие случилось сегодня около 01.20 напротив дома №9А по улице 8-ой Воздушной Армии. Мужчина, который шел по проезжей части с топором в руках, запустил орудие в заднее стекло автомобиля. После чего неизвестный скрылся во дворах, прихватив опасный инструмент. О данном факте сотрудники неотложки сообщили в отдел полиции. Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Орудие преступления не обнаружено. Нападавшему на вид было около 30 лет, рост невысокий, худощавого телосложения. На голове - капюшон.


Стекло на карете "Скорой помощи" сегодня утром уже заменили.

Обстоятельства произошедшего корреспонденту «Высоты 102» рассказала фельдшер Ирина Крастылева. «Ночью поступил вызов на улицу Морозова к маленькому ребенку с высокой температурой. После оказания помощи больному мы возвращались на станцию «Скорой помощи»,  - вспоминает медик. – В какой-то момент на дороге появился человек с топором в руках. Поскольку он шел прямо по проезжей части, нам пришлось его объехать. В боковое стекло я увидела, как мужчина замахивается орудием прямо в мою сторону. Водитель дал по газам, и машина резко вырвалась вперед. После этого нас оглушил громкий звук – топор прилетел в заднее стекло машины», - говорит фельдшер.
По словам Ирины Крастылевой, в ее многолетней практике бывали разные случаи неадекватного поведения людей – в том числе, пьяных, с приступами психозов. Но такого стресса, как этой ночью, она еще не испытывала никогда. 



Напомним, в прошлом году все бригады «Скорой помощи» в Волгоградской области получили комплекты новой формы, в придачу к которым шли нагрудные видеорегистраторы.  Эти устройства были закуплены облздравом по просьбе самих медиков, которым нередко на работе приходится переживать за собственное здоровье или даже жизнь. Сегодняшней ночью на снятых регистратором кадрах преступника, к сожалению, не видно. 

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