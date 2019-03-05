



Александро-Невский собор в Волгограде, который возводится с 2016 года в центре города, идет с опережением графика. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, посетивший стройплощадку с инспекционным визитом. По информации пресс-службы обладминистрации, ежедневно на объекте трудятся более 50 человек. На сегодняшний день кирпичная кладка "тела" храма и четырех башен достигла отметки 28 метров. Начато устройство медной кровли над алтарем, притворами и приделами, в звонницу подняты четыре больших колокола, а также выполнен монтаж купола. 1 марта был установлен полукупол апсиды собора. Ведутся работы по сборке и монтажу главных подпружных арок. Завершить обустройство кровли и установку всех колоколов запланировано осенью 2019 года.

"В мае текущего года мы проведем попечительский совет, где подведем итоги этого этапа работы. Мы идем с опережением графика, который для себя определили: по завершении года будет обеспечен тепловой периметр, и мы перейдем к внутренней отделке", - сообщил глава региона, который и возглавляет попечительский совет.

Напомним, открытие собора, способного вместить 5000 прихожан, запланировано в 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Святого князя Александра Невского. Все работы ведутся исключительно на добровольные пожертвования. В восстановлении храма принимают участие люди разных национальностей, вероисповеданий, представляющие разные регионы РФ. На территории православных приходов Волгоградской области, а также на стационарном пункте приема благотворительной помощи вблизи стройплощадки организована выдача памятных сертификатов гражданам, которые вносят пожертвования на возведение собора. За расходованием пожертвованных на строительство средств следит ревизионная комиссия, которая отчитывается перед попечительским советом.



