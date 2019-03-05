Под Волгоградом при опрокидывании грузовика погибла мать троих детей





Накануне вечером в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области 40-летняя женщина погибла под колесами грузовика. Как сообщает ИА «Высота 102», грузовик не справился с управлением и опрокинулся. В этот момент вдоль дороги шла местная жительница, которую и сбил автомобиль. Пострадавшая скончалась на месте, до приезда бригады «Скорой помощи».

По сведениям информагентства, женщина возвращалась домой с работы. У нее осталось трое детей.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16:50 на улице Кавказской. За рулем самосвала находился 31-летний житель Астраханской области. На подъеме машина покатилась назад и опрокинулась на правую обочину.



