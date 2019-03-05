Происшествия

Под Волгоградом при опрокидывании грузовика погибла мать троих детей

Происшествия 05.03.2019 08:01
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05.03.2019 08:01


Накануне вечером в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области 40-летняя женщина погибла под колесами грузовика. Как сообщает ИА «Высота 102», грузовик не справился с управлением и опрокинулся. В этот момент вдоль дороги шла местная жительница, которую и сбил автомобиль. Пострадавшая скончалась на месте, до приезда бригады «Скорой помощи».
По сведениям информагентства, женщина возвращалась домой с работы. У нее осталось трое детей.
Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16:50 на улице Кавказской. За рулем самосвала находился 31-летний житель Астраханской области. На подъеме  машина покатилась назад и опрокинулась на правую обочину.

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