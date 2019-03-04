«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублей





Сопровождение и развитие ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется бюджету почти в 50 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области» объявил электронный аукцион по поиску подрядной организации, с которой заключат контракт сроком до конца 2019 года.

Напомним, в 2018 году под ситуационный центр был оборудован кабинет №39 в здании администрации Волгоградской области. Стоимость проведенных работ и закупленного оборудования составила 40 млн рублей.

Перед подрядчиком стоит задача расширить функциональность центра, наладить его взаимосвязь с другими смежными системами, подключить дополнительные сторонние источники данных. Исполнитель работ обязан будет обеспечить бесперебойное функционирование оборудования.













Ситуационный центр создавался с целью «повышения эффективности, оперативности и качества принятия органами власти управленческих решений», их визуализации, а также для контроля исполнения различных поручений. Пользователи данной автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. В ситуационном центре губернатора периодически проводятся различные совещания, в том числе, в режиме видеоселектора.



