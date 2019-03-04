В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджета

Общество 04.03.2019 14:23
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04.03.2019 14:23
В доме на ул. Невской, 2 подрядная организация приступила к отделочным работам в квартирах, которые были задействованы в ходе комплекса восстановления жилого здания. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в настоящее время бригады трудятся в четырех квартирах второго подъезда. Одновременно завершаются работы по укреплению металлоконструкциями стен дома, их уже смонтировали на уровне третьего - пятого этажей. За счет средств городского бюджета специалисты меняют напольное покрытие, красят и штукатурят стены, клеят обои. Жильцы, уже выполнившие ремонт за счет собственных средств, смогут получить за это компенсацию. Одновременно с косметическим ремонтом жилых помещений строители поменяли старые оконные блоки на современные пластиковые и частично обновляют систему отопления на новую. После внутренних работ рабочие бригады приступят к капитальному ремонту фасадной части жилого дома.
Первоочередные работы по укреплению дома по ул. Невской, 2 подрядная организация провела осенью 2017 года. В рамках первого этапа специалисты металлической стяжкой связали конструкции квартир трех подъездов - это было необходимо для начала проведения работ по усилению фундамента. Работы по стяжке дома несколько раз приостанавливались, когда жильцы отказывались обеспечить доступ к своим квартирам. На втором этапе рабочие выполнили работы по усилению грунтов специальным цементным раствором. Для этого были выполнены 894 прокола грунта глубиной до 12 метров, в которые через перфоратор с металлической трубой залили около 260 тонн цементного раствора.
Напомним, что состояние дома по ул. Невской, 2 находится на постоянном контроле властей с 2015 года в связи с тем, что дом располагается на склонном к подвижности грунте. В мае 2017 рабочая группа во время очередного обследования жилого здания выявила изменения в состоянии несущих конструкций второго подъезда, после чего было проведено комплексное исследование. Итоги экспертизы конструктивных элементов дома и анализ проб грунта показали, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя мероприятия по укреплению строительных конструкций и усилению фундамента. Для этого в соответствии с полученными рекомендациями экспертов был разработан комплекс мер, которые реализуются за счет средств городского бюджета.
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