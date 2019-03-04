Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседа

Происшествия 04.03.2019 14:21
576 0
04.03.2019 14:21
До 2 лет лишения свободы грозит 37-летнему ранее судимому жителю Кировского района Волгограда за умышленное уничтожение чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, подозреваемый, который был сильно пьян, выбросил из окна коммунальной квартиры стиральную машину своего 60-летнего соседа, который находился на суточном дежурстве. Вернувшийся домой хозяин имущества обнаружил бытовую технику под окнами жилого дома в поврежденном состоянии. Он сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемый не смог объяснить стражам порядка причины своего поступка. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
Популярное по теме
05.02.2019 12:15
11149 11
14.02.2019 11:15
10382 3
01.03.2019 10:09
11051 6
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир04.03.2019 07:37
Происшествия 04.03.2019 07:37
6457 9 Обсудить
В Волгограде семья из трех человек госпитализирована с ожогами из загоревшегося дома03.03.2019 13:28
Происшествия 03.03.2019 13:28
1346 0 Обсудить
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТП03.03.2019 11:03
Происшествия 03.03.2019 11:03
3640 0 Обсудить
В Волгограде отец с малолетним сыном отравились угарным газом02.03.2019 18:23
Происшествия 02.03.2019 18:23
4808 0 Обсудить
В Волгоградской области таксиста задержали за мошенничество01.03.2019 10:27
Происшествия 01.03.2019 10:27
1651 2 Обсудить
Легковушка влетела под фуру: в Волгоградской области в ДТП погибли 5 человек01.03.2019 10:09
Происшествия 01.03.2019 10:09
11051 6 Обсудить
В Волгограде загорелся чердак «Красного Октября»28.02.2019 19:18
Происшествия 28.02.2019 19:18
4072 7 Обсудить
Житель Волгограда пытался угнать "ГАЗель", чтобы добраться до дома28.02.2019 12:46
Происшествия 28.02.2019 12:46
1128 2 Обсудить
В Волгограде при столкновении "Волги" и грузовика погибли два человека28.02.2019 10:54
Происшествия 28.02.2019 10:54
6341 13 Обсудить
В Волгоградской области 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом27.02.2019 13:36
Происшествия 27.02.2019 13:36
3254 0 Обсудить
Трое волгоградцев вскрывали автомобили бизнесменов и похищали миллионы27.02.2019 09:44
Происшествия 27.02.2019 09:44
3416 3 Обсудить
В Волгограде владелец купленных в кредит "маршруток" лишился их из-за долгов26.02.2019 17:48
Происшествия 26.02.2019 17:48
4491 4 Обсудить
Жителя Волгоградской области поймали с крупной партией синтетического наркотика26.02.2019 16:42
Происшествия 26.02.2019 16:42
1527 1 Обсудить
В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублей26.02.2019 12:11
Происшествия 26.02.2019 12:11
2906 7 Обсудить
В Волгоградской области три с половиной часа горел дом: хозяин погиб26.02.2019 09:19
Происшествия 26.02.2019 09:19
3179 4 Обсудить
Реклама