Происшествия

Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседа

Происшествия 04.03.2019 14:21
576 0
04.03.2019 14:21


До 2 лет лишения свободы грозит 37-летнему ранее судимому жителю Кировского района Волгограда за умышленное уничтожение чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, подозреваемый, который был сильно пьян, выбросил из окна коммунальной квартиры стиральную машину своего 60-летнего соседа, который находился на суточном дежурстве. Вернувшийся домой хозяин имущества обнаружил бытовую технику под окнами жилого дома в поврежденном состоянии. Он сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемый не смог объяснить стражам порядка причины своего поступка. Возбуждено уголовное дело.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда
05.02.2019 12:15
11149 11
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг
14.02.2019 11:15
10382 3
Легковушка влетела под фуру: в Волгоградской области в ДТП погибли 5 человек
01.03.2019 10:09
11051 6
Происшествия
04.03.2019 07:37
Происшествия 04.03.2019 07:37
6457 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.03.2019 13:28
Происшествия 03.03.2019 13:28
1346 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.03.2019 11:03
Происшествия 03.03.2019 11:03
3640 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.03.2019 18:23
Происшествия 02.03.2019 18:23
4808 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.03.2019 10:27
Происшествия 01.03.2019 10:27
1651 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.03.2019 10:09
Происшествия 01.03.2019 10:09
11051 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.02.2019 19:18
Происшествия 28.02.2019 19:18
4072 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.02.2019 12:46
Происшествия 28.02.2019 12:46
1128 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.02.2019 10:54
Происшествия 28.02.2019 10:54
6341 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.02.2019 13:36
Происшествия 27.02.2019 13:36
3254 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.02.2019 09:44
Происшествия 27.02.2019 09:44
3416 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.02.2019 17:48
Происшествия 26.02.2019 17:48
4491 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.02.2019 16:42
Происшествия 26.02.2019 16:42
1527 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.02.2019 12:11
Происшествия 26.02.2019 12:11
2906 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.02.2019 09:19
Происшествия 26.02.2019 09:19
3179 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:15
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогойСмотреть фотографии
15:32
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалиласьСмотреть фотографии
14:59
Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молоткаСмотреть фотографии
14:23
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил объемы экспорта своих товаров за пределы РоссииСмотреть фотографии
13:53
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спадСмотреть фотографии
12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
12:23
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»Смотреть фотографии
12:14
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в МосквуСмотреть фотографии
12:09
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусораСмотреть фотографии
11:53
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенногоСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократуСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домахСмотреть фотографии
10:28
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
09:18
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:40
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить светСмотреть фотографии
07:37
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир Смотреть фотографии
18:50
Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0Смотреть фотографии
15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителейСмотреть фотографии
14:19
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным кресломСмотреть фотографии
12:25
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителюСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде в мороз распустились почкиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТПСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде банкротят кредитный кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 