В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусора

Общество 04.03.2019 12:04
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04.03.2019 12:04
Глава региона предложил дополнительные меры социальной поддержки материнства и детства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, это предложение он озвучил на сегодняшнем оперативном совещании: речь идет о коммунальной услуге за обращение с твердыми коммунальными отходами. «Теперь такая услуга в Волгоградской области рассчитывается, исходя из числа проживающих, а не количества квадратных метров жилья. Поэтому наибольшую нагрузку от повышения платы за эту услугу почувствовали именно многодетные семьи, — отметил Андрей Бочаров. — Сейчас они получают областную ежемесячную денежную выплату в целях частичной компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительной социальной поддержки многодетных семей путем увеличения размера этой выплаты в полтора раза».
Также по предложению главы региона многодетные семьи получат поддержку и при оплате транспортного налога. «Действующим областным законодательством предусматривается льгота по транспортному налогу для отдельных категорий жителей Волгоградской области на автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. В то же время, современные автомобили эконом-класса, как правило, имеют мощность двигателя немногим больше 100 лошадиных сил. Учитывая важность наличия семейного автомобиля для многодетных семей, предлагаю рассмотреть возможность дополнительной социальной поддержки многодетных при исчислении транспортного налога, чтобы расширить число получателей льгот по данному налогу», — сказал губернатор, уточнив, что положительное решение этого вопроса касается 28600 больших семей, где воспитываются 95600 детей. Все предложения должны быть представлены в недельный срок.
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