Общество

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-Петербург

Общество 04.03.2019 09:18
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04.03.2019 09:18


Штраф в сумме 30 000 рублей наложен на авиакомпанию "Победа" за отказ пассажиру в регистрации на рейс Волгоград-Санкт-Петербург, сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. 
Установлено, что потребителем был забронировал и оплачен на сайте "Победы" авиабилет на рейс по данному маршруту, т.е. был заключен договор воздушной перевозки пассажира. Электронный билет был оформлен на основании паспорта потребителя. Данный документ был предъявлен при регистрации на рейс, но, как выяснилось, потребитель при бронировании билета в системе бронирования в разделе "Фамилия" внес имя, а в разделе "Имя" внес фамилию. На этом основании пассажиру было отказано в регистрации на данный рейс. При этом билет, в рамках заключенного договора воздушной перевозки, аннулирован не был, акт аннулирования билета не составлялся.
Также отмечено, что серия и номер паспорта, указанные в электронном билете, совпадали с серией и номером паспорта, предъявленного в момент регистрации пассажира, ФИО также совпадали, несмотря на изменения очередности написания фамилии, имени, отчества. В Роспотребнадзоре отмечают, что у авиакомпании "Победа" была возможность установить факт заключения договора воздушной перевозки пассажира, и принять пассажира к перевозке в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки пассажира с соответствующим оформлением билета.
Отметим, что авиакомпания обжаловала решение о привлечении к административной ответственности в арбитражном суде Волгоградской области. Однако в удовлетворении жалобы было отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию – Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд.

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