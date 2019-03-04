Общество

Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогой

Общество 04.03.2019 16:15
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04.03.2019 16:15


Разгрузить проблемный участок дороги на улице Казахской в районе ВолГАУ планирует профильный региональный комитет. На проезжую часть, напоминающую узкое горлышко бутылки, главному дорожнику области Анатолию Васильеву на последнем заседании регпарламента пожаловался ректор аграрного университета, депутат Алексей Овчинников. Он напомнил главе ведомства, что данная проезжая часть разделяет пополам корпуса общежитий вуза. Активная жилая застройка микрорайона Комарово, по словам Овчинникова, привела к резкому увеличению автомобильного трафика на данном направлении. Как результат, разрушается не только асфальт, но и стоящие рядом здания. 
Анатолий Васильев признал, что этот транспортный узел остро нуждается в разгрузке. По его словам, эта проблема сможет разрешиться после строительства нового участка Третьей Продольной магистрали. Комарово со Второй Продольной должна соединить другая дорога, которая пройдет через кирпичный завод. Решением этих вопросов профильный комитет планирует заняться после соединения улиц Электролесовской с Кирова. В текущем году, между тем, стартуют только подготовительные работы для реализации этого проекта.

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