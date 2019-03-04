Общество 04.03.2019 16:15
805 4
04.03.2019 16:15
Разгрузить проблемный участок дороги на улице Казахской в районе ВолГАУ планирует профильный региональный комитет. На проезжую часть, напоминающую узкое горлышко бутылки, главному дорожнику области Анатолию Васильеву на последнем заседании регпарламента пожаловался ректор аграрного университета, депутат Алексей Овчинников. Он напомнил главе ведомства, что данная проезжая часть разделяет пополам корпуса общежитий вуза. Активная жилая застройка микрорайона Комарово, по словам Овчинникова, привела к резкому увеличению автомобильного трафика на данном направлении. Как результат, разрушается не только асфальт, но и стоящие рядом здания.
Анатолий Васильев признал, что этот транспортный узел остро нуждается в разгрузке. По его словам, эта проблема сможет разрешиться после строительства нового участка Третьей Продольной магистрали. Комарово со Второй Продольной должна соединить другая дорога, которая пройдет через кирпичный завод. Решением этих вопросов профильный комитет планирует заняться после соединения улиц Электролесовской с Кирова. В текущем году, между тем, стартуют только подготовительные работы для реализации этого проекта.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28035 4
16.02.2019 09:39
30780 9
26.02.2019 09:56
16121 7
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогоде04.03.2019 19:00
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублей04.03.2019 17:35
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалилась04.03.2019 15:32
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджета04.03.2019 14:23
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думы04.03.2019 12:55
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»04.03.2019 12:23
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в Москву04.03.2019 12:14
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»04.03.2019 12:09
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусора04.03.2019 12:04
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домах04.03.2019 11:03
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-Петербург04.03.2019 09:18
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить свет04.03.2019 07:40
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»03.03.2019 17:55
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в Саратове03.03.2019 16:42
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным креслом03.03.2019 14:19
Реклама