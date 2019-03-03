Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»

Общество 03.03.2019 17:55
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03.03.2019 17:55
Жители многоквартирных домов по ул. Карла Маркса и Тулака в Советском районе Волгограда гадают, какими еще экспериментами коммунальщики готовы их удивить. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, теперь место прошлогодних работ по замене труб засыпали песком, по которому невозможно не пройти, не проехать, особенно, когда на улице плюсовая температура.
«Здесь частенько застревают машины, да и идти по песку нелегко, особенно пожилым людям. Это что за такой пляж в марте? Мы его не заказывали и требуем, чтобы дорогу привели в порядок», - возмущаются волгоградцы. К тому же рабочие оставили за собой горы старого асфальта и бетонных плит, через которые легко можно споткнуться и разбиться, в том числе и рядом с детской площадкой.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», работы по замене теплотрассы во дворах и на проезжей части домов по ул. Карла Маркса начались еще в августе прошлого года. Однако ремонт затянулся. В результате больше месяца жителям нескольких домов пришлось сидеть без горячей воды, а глубокие траншеи закопали только в начале этого года. Все это время люди рисковали свалиться в выкопанные ямы, а к подъездам не могли подъехать ни «скорые», ни ритуальные микроавтобусы.
Когда теперь здесь появится асфальт, горожане даже боятся загадывать, но предполагают, что это случится не раньше лета. «Сейчас будет распутица, дожди, так что коммунальщики еще не скоро раскачаются. А там, глядишь, и на пляж не надо будет далеко ходить – загорай прямо во дворе!», - горько шутят жители.
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