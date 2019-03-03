Общество

Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным креслом

Общество 03.03.2019 14:19
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03.03.2019 14:19


Оригинальным образом поучаствовали жильцы многоэтажки, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда, в акции «Закрой люк – спаси ребенка». Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вместо медлительных концессионеров-коммунальщиков, которые являются организаторами акции, люди сами обезвредили опасный люк-«ловушку». Открытый колодец, расположенный всего в нескольких метрах от 9-этажного жилого дома №22 по ул. 39-Гвардейская, неравнодушные граждане закрыли обычным старым креслом.

Теперь их творение наблюдают жильцы соседних домов и автомобилисты, которые паркуют здесь свои машины. Можно предположить, что такой способ решения проблем устраивает коммунальщиков, которые пока никак не отреагировали на необычный вид канализационного колодца во дворе многоквартирного жилого дома.

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