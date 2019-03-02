В Волгограде отец с малолетним сыном отравились угарным газом

Происшествия 02.03.2019 18:23
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02.03.2019 18:23
ЧП случилось в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, вызов поступил в один из домов по ул. Строителей. Угарным газом отравились 30-летний мужчина и 2-летний мальчик. Пострадавшие доставлены в клиническую больницу №25 в состоянии средней тяжести.
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