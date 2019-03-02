



Районы Волгограда представили насыщенную программу масленичных гуляний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, одна из самых шумных интерактивных площадок 10 марта пройдет в Тракторозаводском районе. Она будет носить название Масленица «БлинMIX». Гостей ждет народный битбокс, традиционные русские игры и Versus-батл – словесная битва между исполнителями рэпа и народной песни. На протяжении всего времени на площадке будет работать DJ Edle. Участников конкурсов ждут подарки и свежеиспеченные блины.

В Ворошиловском районе в будущее воскресенье гости праздника смогут ощутить себя настоящими кузнецами, соревнуясь в быстроте забивания гвоздей. Также «в прокат» можно будет взять метлу Бабы Яги, примерить на себя роль Емели, обходя все препятствия на русской печи, попробовать перенести ведра в коромыслах, и справиться с приготовлением обеда в чугунках.

В Центральном районе 10 марта с 12.00 запланированы выступления творческих, народных коллективов, веселые конкурсы, игры и хороводы. С 15.00 до 17.00 – на интерактивной площадке Центрального района будет проходить и выставка поделок народного творчества.

Финальным аккордом празднования станут проводы зимы и встреча весны общегородского формата «Широкая Масленица». Большой праздник с сожжением чучела состоится на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история».