Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионером

Расследования 02.03.2019 11:09
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02.03.2019 11:09
Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Среджнеахтубинскому району задержали подозреваемую в даче незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в отдел полиции поступило обращение от 50-летней жительницы одного из сёл, которая сообщила, что её супруг угрожает охотничьим ружьем односельчанинам. Полицейские в срочном порядке выехали на место происшествия, однако по прибытии оказалось, что вызов был ложным. В отношении женщины были собраны административные материалы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 19.13. КоАП РФ – «Заведомо ложный вызов специализированных служб», санкция которой предусматривает наложение штрафа до полутора тысяч рублей.
Во время составления участковым уполномоченным протокола, женщина заявила, что она не желает быть подвергнутой административному взысканию и за непривлечение к ответственности предложила полицейскому денежные средства сумме 12 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение участкового о том, что её действия подпадают под уголовную ответственность, женщина наставила на передаче денег. О коррупционном предложении участковый сообщил вышестоящему руководству, после чего взяткодатель была задержана оперативными сотрудниками.
Собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия» направлены в следственные органы регионального Управления СК России для принятия процессуального решения. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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