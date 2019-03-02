В центре Волгограда опрокинулась маршрутка (ВИДЕО)

Происшествия 02.03.2019 09:39
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02.03.2019 09:39
Сегодня утром в центре Волгограда в результате ДТП перевернулось маршрутное такси 23А, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, с маршруткой ГАЗ-322139 столкнулся автомобиль КИА РИО – водитель, двигаясь с Комсомольского моста в сторону центрального рынка, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «газелью». Все, что происходило в тот момент на дороге, зафиксировали видеокамеры системы «Безопасный город». В аварии пострадал только водитель «Газели», он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга и перелом ребер в клиническую больницу №25. Сидевший рядом с водителем пассажир от госпитализации отказался. Трое других пассажиров маршрутки и водитель легкового автомобиля не пострадали. Известно, что после опрокидывания маршрутки, пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон через аварийный люк.
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