В центре Волгограда опрокинулась маршрутка (ВИДЕО)







Сегодня утром в центре Волгограда в результате ДТП перевернулось маршрутное такси 23А, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, с маршруткой ГАЗ-322139 столкнулся автомобиль КИА РИО – водитель, двигаясь с Комсомольского моста в сторону центрального рынка, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «газелью». Все, что происходило в тот момент на дороге, зафиксировали видеокамеры системы «Безопасный город». В аварии пострадал только водитель «Газели», он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга и перелом ребер в клиническую больницу №25. Сидевший рядом с водителем пассажир от госпитализации отказался. Трое других пассажиров маршрутки и водитель легкового автомобиля не пострадали. Известно, что после опрокидывания маршрутки, пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон через аварийный люк.



































