



Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе "Волгоград Арена" 3 марта, электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка будут делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Приволжском отделении ОАО "РЖД".

Время движения электропоездов указано следующее:

-№ 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:32. Прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 13:59;

-№ 672406723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 15:30. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 15:59. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:06.





Кроме того, 3 марта дополнительно назначаются следующие пригородные поезда:





-№ 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 11:57. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:06. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:12;

-№ 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.

Напомним, 3 марта волгоградский "Ротор" сыграет на "Волгоград Арене" с командой "Спартак-2". Матч начнется в 14:00 по местному времени (13:00 мск).



