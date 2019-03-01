Общество 01.03.2019 17:45
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01.03.2019 17:45
Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе "Волгоград Арена" 3 марта, электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка будут делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Приволжском отделении ОАО "РЖД".
Время движения электропоездов указано следующее:
-№ 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:32. Прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 13:59;
-№ 672406723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 15:30. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 15:59. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:06.
Кроме того, 3 марта дополнительно назначаются следующие пригородные поезда:
-№ 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 11:57. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:06. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:12;
-№ 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.
Напомним, 3 марта волгоградский "Ротор" сыграет на "Волгоград Арене" с командой "Спартак-2". Матч начнется в 14:00 по местному времени (13:00 мск).
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