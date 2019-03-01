Общество

В Волгограде электропоезда в день футбольного матча сделают остановку вблизи "Волгоград Арены"

Общество 01.03.2019 17:45
442 9
01.03.2019 17:45


Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе "Волгоград Арена" 3 марта, электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка будут делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Приволжском отделении ОАО "РЖД".
Время движения электропоездов указано следующее:
-№ 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:32. Прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 13:59;
-№ 672406723 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 15:30. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 15:59. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:06.

Кроме того, 3 марта дополнительно назначаются следующие пригородные поезда:

-№ 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 11:57. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:06. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:12;
-№ 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.
Напомним, 3 марта волгоградский "Ротор" сыграет на "Волгоград Арене" с командой "Спартак-2". Матч начнется в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
27655 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30654 9
В Волгоградской области ударят по низкой рождаемости новыми мерами соцподдержки
28.02.2019 17:22
21785 23
Общество
01.03.2019 16:23
Общество 01.03.2019 16:23
532 7 Обсудить

0
Далее
Общество
01.03.2019 14:55
Общество 01.03.2019 14:55
498 3 Обсудить

0
Далее
Общество
01.03.2019 14:34
Общество 01.03.2019 14:34
409 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.03.2019 14:15
Общество 01.03.2019 14:15
3348 28 Обсудить

0
Далее
Общество
01.03.2019 08:35
Общество 01.03.2019 08:35
3088 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 17:22
Общество 28.02.2019 17:22
21785 23 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 16:29
Общество 28.02.2019 16:29
1004 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 14:14
Общество 28.02.2019 14:14
14126 44 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 13:24
Общество 28.02.2019 13:24
1678 18 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 12:37
Общество 28.02.2019 12:37
6189 26 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 12:13
Общество 28.02.2019 12:13
663 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 11:20
Общество 28.02.2019 11:20
7936 25 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:14
Общество 27.02.2019 16:14
2441 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:06
Общество 27.02.2019 16:06
12579 10 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 15:26
Общество 27.02.2019 15:26
2249 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:23
«Высота 102»ТВ: Пятеро попутчиков разбились в лобовом ДТП на трассе Москва-Волгоград Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 годаСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде электропоезда в день футбольного матча сделают остановку вблизи "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
16:30
В Волгограде возбуждено дело о вырубке 168 вязовСмотреть фотографии
16:24
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»Смотреть фотографии
16:23
Волгоград встретил первый день весны. ФоторепортажСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работникамиСмотреть фотографии
16:02
Генпрокуратура проверит Волгоградскую область по поводу двойной оплаты за вывоз ТКОСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области армейцы стали лыжниками ради выживания
14:34
В Волгограде суд не позволил пасынку выселить из дома престарелую женщинуСмотреть фотографии
14:15
Имя жены бывшего премьер-министра Великобритании увековечат в Волгограде в названии улицы или паркаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублямиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет нового директораСмотреть фотографии
12:16
Видео ДТП с 5 погибшими в Волгоградской области: иномарка на летней резине влетела в фуру Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
На шаг впереди: на предприятиях «ЕвроХима» внедряются наилучшие доступные технологииСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области таксиста задержали за мошенничествоСмотреть фотографии
10:09
Легковушка влетела под фуру: в Волгоградской области в ДТП погибли 5 человекСмотреть фотографии
10:04
Минобрнауки отсеял кандидатуру экс-замгубернатора Волгоградской области на пост ректора ВолгГТУ Смотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянахСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде закрыли кафе на чердаке многоэтажкиСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде жизнь загубленного пациента «уценили» в два разаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде обновленный ГДЮЦ прошел испытание «пожаром» Смотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде загорелся чердак «Красного Октября»
18:39
Волгоградским парикмахерам и автомеханикам выгоднее платить налоги в Ульяновске или во ВладимиреСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде для футбольного поля на площадке ВГАФК ищут «смотрителей»Смотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области ударят по низкой рождаемости новыми мерами соцподдержки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгоградской области ограничат движение грузовиков по дорогам весной и летомСмотреть фотографии
15:06
«Без прикола»: В Волгограде обидчицу пенсионеров отправили в колониюСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде маршрутка и автобус не поделили дорогуСмотреть фотографии
14:14
Волгоградцам пообещали проблемы с платежками за вывоз мусора Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 