Общество

«Клуб 30+»: Женщины Волгоградской области не спешат рано становиться мамами

Общество 02.03.2019 15:35
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02.03.2019 15:35


34-35 лет – это самая популярная возрастная группа молодых мам в Волгоградской области по итогам 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального фонда социального страхования, 2042 ребенка  появилось на свет у данной категории рожениц. Однако счастье материнства все чаще спешат испытать дамы и в более зрелом возрасте. За прошлый год пациентками родильных домов стали 661 женщина в возрасте 40-45 лет, из них 82 – родили впервые.Проживают в регионе и совсем юные, но уже многодетные матери. В 2018 году 56 женщин в возрасте 21 года воспроизвели на свет третьего или четвертого по счету ребенка. Чаще всего первенцами в Волгоградской области обзаводятся женщины в 29 лет – это усредненный показатель. 
Всего за минувший год в Волгоградской области родилось 29,3 тысячи детей, из которых мальчиков чуть больше половины. Многоплодные беременности с распространением процедуры ЭКО - уже давно не редкость. Как следствие, 520 двойняшек и 12 тройняшек - за отчетный период. 
Самые «популярные» месяцы по рождаемости в регионе - август (2153 малыша), июль (2111) и январь (2052). Меньше всего новорожденных в апреле и феврале (1763).

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