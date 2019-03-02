Общество

В Волгограде первая партия УК лишилась лицензий

Общество 02.03.2019 05:31
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02.03.2019 05:31


Сразу семь управляющий компаний в Волгограде лишились лицензий на управление многоквартирными домами. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, все иски были инициированы инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области.
За бортом сферы управления многоквартирными домами в Волгограде остались ООО "Управляющая компания "Чайка", ООО "Комфортный дом", ООО "Волгоградская строительная компания", ООО "Управляющая компания "Лидер", ООО "Техсервис", ООО "Жилкомфорт" и ООО "Дом сервис". Срок отсутствия в реестре лицензий сведений об осуществлении этими УК управления многоквартирными домами не вносились на протяжении 17 - 39 месяцев. Примечательно, что большинство управляющих компаний даже и не начинали работать в этом направлении, т.е были обычными "пустышками". Многоквартирными домами какое-то время управляли только ООО "Управляющая компания "Чайка" и ООО "Дом сервис".
Примечательно, что единственным домом, куда зашла "Чайка", была новая 19-этажка №10А по улице 8-й Воздушной Армии. В 2016-м "Высота 102" сообщала, что многоквартирный дом на улице 8-ой Воздушной Армии был сдан в эксплуатацию 5 мая 2015 года. Однако новоселы из-за отсутствия водоснабжения и водоотведения были вынуждены жить несколько месяцев без горячей и холодной воды и носить ее в канистрах из колонки. Жильцы дома даже проводили митинги. В итоге решение о присоединении к сетям было принято. Договор ресурсоснабжения был заключен как раз с ООО "УК "Чайка", управляющей домом. Однако вот уже как 17 месяцев эта УК не вносила в реестр сведений о своей деятельности, за что и лишилась лицензии.
Еще одна УК - ООО "Дом сервис" - на момент получения лицензии в апреле 2015 года осуществляло деятельность по управлению 47 многоквартирными домами на основании договора управления. Однако больше 1,5 лет никаких сведений о своей работе данная УК не предоставляла.
Все решения в законную силу пока не вступили и могут быть обжалованы сторонами.
Напомним, что о начале "зачистки" УК в Волгограде "Высота 102" сообщала в январе текущего года. Тогда в суд поступило почти два десятка исков об аннулировании лицензий управляющих компаний.

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