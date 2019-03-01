В Волгоградской области армейцы стали лыжниками ради выживания

Лыжную подготовку впервые прошли военнослужащие по контракту на базе отдельного учебного железнодорожного батальона ЮФО в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, данный вид занятий стал частью курса выживания.

Инструкторы по физической подготовке научили армейцев правильно подбирать экипировку в зависимости от размера сугробов и погодных особенностей. За месяц военнослужащие освоили приемы и способы передвижения на

лыжах с преодолением препятствий, а также совершили 20-километровый марш с полной выкладкой по пересеченной местности.

Кроме того, контрактники прошли «обкатку» танком, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, организации охраны и обороны полевого лагеря, научились готовить пищу и оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.

Всего в этом году на базе учебного батальона ЮВО курсы интенсивной общевойсковой подготовки пройдут около 2 тысяч военнослужащих по контракту.