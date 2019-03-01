В Волгоградской области армейцы стали лыжниками ради выживания

Главное
Общество 01.03.2019 14:55
379 3
01.03.2019 14:55
Лыжную подготовку впервые прошли военнослужащие по контракту на базе отдельного учебного железнодорожного батальона ЮФО в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, данный вид занятий стал частью курса выживания.
Инструкторы по физической подготовке научили армейцев правильно подбирать экипировку в зависимости от размера сугробов и погодных особенностей. За месяц военнослужащие освоили приемы и способы передвижения на
лыжах с преодолением препятствий, а также совершили 20-километровый марш с полной выкладкой по пересеченной местности.
Кроме того, контрактники прошли «обкатку» танком, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, организации охраны и обороны полевого лагеря, научились готовить пищу и оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.
Всего в этом году на базе учебного батальона ЮВО курсы интенсивной общевойсковой подготовки пройдут около 2 тысяч военнослужащих по контракту.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
27633 4
16.02.2019 09:39
30641 9
28.02.2019 17:22
21718 23
Волгоград встретил первый день весны. Фоторепортаж01.03.2019 16:23
В Волгограде суд не позволил пасынку выселить из дома престарелую женщину01.03.2019 14:34
Имя жены бывшего премьер-министра Великобритании увековечат в Волгограде в названии улицы или парка01.03.2019 14:15
В Волгограде закрыли кафе на чердаке многоэтажки01.03.2019 08:35
В Волгоградской области ударят по низкой рождаемости новыми мерами соцподдержки28.02.2019 17:22
В Волгоградской области ограничат движение грузовиков по дорогам весной и летом28.02.2019 16:29
Волгоградцам пообещали проблемы с платежками за вывоз мусора28.02.2019 14:14
Молодежь в Волгоградской области приглашают на учебу в вузы МВД России28.02.2019 13:24
В Волгограде началась установка 13-метрового чучела Масленицы28.02.2019 12:37
«Найти и уничтожить»: под Волгоградом соревнуются снайперы28.02.2019 12:13
«А у нас опять есть газ»: в квартиру волгоградки вернули голубое топливо28.02.2019 11:20
В Волгограде трамвай готовят к отправке в Москву на "заслуженный отдых"27.02.2019 16:14
Полные подвалы кипятка: жилые дома на Водстрое в Волгограде уходят под воду из-за равнодушия коммунальщиков27.02.2019 16:06
В Волгоградской области сельскую учительницу уволили из-за фальшивого диплома27.02.2019 15:26
В Волгограде увековечат память о бывшем худруке НЭТа Отаре Джангишерашвили27.02.2019 14:46
Реклама