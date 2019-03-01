



Увековечить память Клементины Черчилль, оставившей яркий след в истории Сталинграда-Волгограда, предложил сегодня на встрече с представительницами общественных организаций региона губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, имя Клементины Черчилль могут присвоить улице или одному из парков в Волгограде. Клеминтина Черчиль была женой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Во время Второй мировой войны именно она выступила организатором широкой международной помощи сражающемуся с фашистами Советскому Союзу. В Сталинград по линии фонда, созданного в Великобритании Клементиной Черчилль, поступали медикаменты, медоборудование, детское питание, одежда.

На встрече с представительницами прекрасного пола губернатор поделился своими планами по развитию региона, реализация национальных и приоритетных региональных проектов.

Глава региона выступил с еще одной инициативой — провести на территории Волгоградской области мероприятия, посвященные празднованию 90-летия нашей знаменитой землячки, композитора Александры Пахмутовой. Андрей Бочаров предложил сформировать женский оргкомитет, который дополнит своими идеями программу празднования с учетом пожеланий самой Александры Николаевны.



