Наука 01.03.2019 10:04
10903 12
01.03.2019 10:04
Первый проректор-директор института архитектуры и строительства Игорь Стефаненко выбыл из предвыборной гонки, цель которой - кресло ректора ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Министерства науки и высшего образования РФ, такое решение приняла аттестационная комиссия ведомства. Напомним, с 2014 по 2016 годы Стефаненко являлся вице-губернатором Волгоградской области.
Остальные трое претендентов, которых предложили коллективы университета, успешно прошли аттестацию. Это замдиректора по научной работе института архитектуры и строительства Олег Бурлаченко, проректор по учебной работе Сергей Кузьмин и первый проректор Александр Навроцкий, который в настоящее время является врио ректора.
Конференция по избранию руководителя Волгоградского государственного технического университета состоится 4 апреля. Общее количество делегатов составит 200 человек. Для победы на выборах одного из кандидатов должны поддержать более 50% участников собрания. Итоговый протокол голосования направят в Минобрнауки, которое примет решение о назначении ректора университета.
Бывший ректор ВолгГТУ Владимир Лысак, возглавлявший вуз с 2014 года, покинул должность в феврале текущего года. Снова претендовать на пост руководителя учреждения 67-летний доктор технических наук не может в связи с возрастными ограничениями.
Фото: vstu.ru
Реклама
Популярное по теме
01.03.2019 10:04
10904 12
На волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра Волгоградского технического университета02.03.2018 12:51
Волгоградский медуниверситет завершил стройку века28.12.2017 10:34
Государственная комиссия подписала акт сдачи-приемки центра инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» ректор Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Минздрава РФ, академик...
Дмитрий Медведев вручил государственную награду директору Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорю Тюменцеву28.12.2017 07:14
В Волгоградском техуниверситете научили ходить робота-андроида15.12.2017 15:23
Волгоградцев приглашают погрузиться в виртуальную реальность на РУСАЛ ФестивAL#Наука04.12.2017 10:52
Лауреатов премии Волгоградской области отметили денежной премией с двойным «числом дьявола»27.11.2017 09:16
В Волгоградском политехе ученые получили 1,5 миллиона рублей на развитие инновационных проектов18.11.2017 18:16
В Волгоградской области наука не внедряется в жизнь26.09.2017 12:00
Первый в ЮФО детский технопарк «Кванториум» появится в Волгограде06.09.2017 11:13
В Волгограде замминистра образования РФ предложила «оживить» научные разработки опорного вуза04.09.2017 11:34
Молодые ученые из ВолГУ представят научное сообщество Волгоградской области на ХIX Всемирном фестивале молодежи и студентов04.05.2017 10:57
Волгоградский и Саратовский технические вузы объединятся для разработки прорывных технологий16.03.2017 18:15
В Волгоградском госуниверситете лекция о молекулах и звездах прошла с аншлагом16.03.2017 14:44
В Волгограде ученые создали уникальный робот для исследования планет, морского дна и Арктики24.12.2016 11:40
Научная группа ВолгГТУ удостоена премии правительства России в области науки и техники31.10.2016 15:35
Реклама