Наука

Минобрнауки отсеял кандидатуру экс-замгубернатора Волгоградской области на пост ректора ВолгГТУ

Наука 01.03.2019 10:04
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01.03.2019 10:04



Первый проректор-директор института архитектуры и строительства Игорь Стефаненко выбыл из предвыборной гонки, цель которой - кресло ректора ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Министерства науки и высшего образования РФ, такое решение приняла аттестационная комиссия ведомства. Напомним, с 2014 по 2016 годы Стефаненко являлся вице-губернатором Волгоградской области.
Остальные трое претендентов, которых предложили коллективы университета, успешно прошли аттестацию. Это замдиректора по научной работе института архитектуры и строительства Олег Бурлаченко, проректор по учебной работе Сергей Кузьмин и первый проректор Александр Навроцкий, который в настоящее время является врио ректора.
Конференция по избранию руководителя Волгоградского государственного технического университета состоится 4 апреля. Общее количество делегатов составит 200 человек. Для победы на выборах одного из кандидатов должны поддержать более 50% участников собрания. Итоговый протокол голосования направят в Минобрнауки, которое примет решение о назначении ректора университета.
Бывший ректор ВолгГТУ Владимир Лысак, возглавлявший вуз с 2014 года, покинул должность в феврале текущего года. Снова претендовать на пост руководителя учреждения 67-летний доктор технических наук не может в связи с возрастными ограничениями.
Фото: vstu.ru

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Минобрнауки отсеял кандидатуру экс-замгубернатора Волгоградской области на пост ректора ВолгГТУ
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