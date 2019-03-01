







Первый проректор-директор института архитектуры и строительства Игорь Стефаненко выбыл из предвыборной гонки, цель которой - кресло ректора ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Министерства науки и высшего образования РФ, такое решение приняла аттестационная комиссия ведомства. Напомним, с 2014 по 2016 годы Стефаненко являлся вице-губернатором Волгоградской области.

Остальные трое претендентов, которых предложили коллективы университета, успешно прошли аттестацию. Это замдиректора по научной работе института архитектуры и строительства Олег Бурлаченко, проректор по учебной работе Сергей Кузьмин и первый проректор Александр Навроцкий, который в настоящее время является врио ректора.

Конференция по избранию руководителя Волгоградского государственного технического университета состоится 4 апреля. Общее количество делегатов составит 200 человек. Для победы на выборах одного из кандидатов должны поддержать более 50% участников собрания. Итоговый протокол голосования направят в Минобрнауки, которое примет решение о назначении ректора университета.

Бывший ректор ВолгГТУ Владимир Лысак, возглавлявший вуз с 2014 года, покинул должность в феврале текущего года. Снова претендовать на пост руководителя учреждения 67-летний доктор технических наук не может в связи с возрастными ограничениями.

Фото: vstu.ru