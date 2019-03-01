В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянах

Расследования 01.03.2019 09:13
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01.03.2019 09:13
Экс-глава одного из сельских поселений Чернышковского муниципального района признана виновной в хищении бюджетных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, начиная с июля 2016 года и до осени прошлого года, осужденная заключала фиктивные муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на благоустройство хуторов. Их общая стоимость составила около 80 тысяч рублей. Как установили следователи, фактически работы не проводились, а денежные средства присваивались главой поселения.
Преступная деятельность женщины была пресечена в сентябре 2018 года оперативным сотрудниками районного подразделения МВД.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в течение двух лет женщине запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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