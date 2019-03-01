В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянах





Экс-глава одного из сельских поселений Чернышковского муниципального района признана виновной в хищении бюджетных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, начиная с июля 2016 года и до осени прошлого года, осужденная заключала фиктивные муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на благоустройство хуторов. Их общая стоимость составила около 80 тысяч рублей. Как установили следователи, фактически работы не проводились, а денежные средства присваивались главой поселения.

Преступная деятельность женщины была пресечена в сентябре 2018 года оперативным сотрудниками районного подразделения МВД.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в течение двух лет женщине запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе.



