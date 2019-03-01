В Волгограде закрыли кафе на чердаке многоэтажки

Общество 01.03.2019 08:35
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01.03.2019 08:35
В Волгограде решением Центрального районного суда приостановлена деятельность антикафе “CHERDAK” сроком на два месяца. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, заведение работало в многоквартирном доме №58 по ул. Землячки. При проверке были выявлены нарушения санитарного законодательства: вход для посетителей антикафе размещен через подъезд для жильцов дома; подъем на 10-й этаж осуществляется на лифте для жильцов дома или по общедомовой лестнице. ИП Макрдумян К.А привлечена к административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Постановление не вступило в законную силу
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