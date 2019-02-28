В Волгограде загорелся чердак «Красного Октября»

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Происшествия 28.02.2019 19:18
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28.02.2019 19:18
Сегодня около 18.00 было зафиксировано возгорание на чердаке старого административного корпуса завода «Красный Октябрь», передает ИА «Высота 102». Пожару, который уже успешно ликвидирован, присвоен 2-й класс опасности. Как сообщили информагентству на предприятии, площадь возгорания составила около 5 кв. м. По имеющимся данным, все, кто находился в здании, были эвакуированы, пострадавших нет.
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