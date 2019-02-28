Общество 28.02.2019 16:29
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28.02.2019 16:29
Установлены периоды действия временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, это периоды с 1 по 30 апреля и с 20 мая по 31 августа текущего года.
Весной под ограничения "в целях сохранения автомобильных дорог" попадают транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. В летний период с 10.00 до 22.00 запрещается движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Волгоградской области с асфальтобетонным покрытием при значении дневной температуры выше 32 градусов.
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено обеспечить установку временных дорожных знаков и информировать Минтранс и Росавтодор о введении ограничений.
Напомним, что такая практика применяется в регионе ежегодно, чтобы уберечь местные дороги от быстрого разрушения.
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