Общество

В Волгоградской области ограничат движение грузовиков по дорогам весной и летом

Общество 28.02.2019 16:29
249 2
28.02.2019 16:29


Установлены периоды действия временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, это периоды с 1 по 30 апреля и с 20 мая по 31 августа текущего года.
Весной под ограничения "в целях сохранения автомобильных дорог" попадают транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. В летний период с 10.00 до 22.00 запрещается движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Волгоградской области с асфальтобетонным покрытием при значении дневной температуры выше 32 градусов.
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено обеспечить установку временных дорожных знаков и информировать Минтранс и Росавтодор о введении ограничений.
Напомним, что такая практика применяется в регионе ежегодно, чтобы уберечь местные дороги от быстрого разрушения. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
27468 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30574 9
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве
31.01.2019 13:57
21364 24
Общество
28.02.2019 14:14
Общество 28.02.2019 14:14
11469 30 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 13:24
Общество 28.02.2019 13:24
740 15 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 12:37
Общество 28.02.2019 12:37
5614 20 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 12:13
Общество 28.02.2019 12:13
413 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.02.2019 11:20
Общество 28.02.2019 11:20
7289 22 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:14
Общество 27.02.2019 16:14
2147 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 16:06
Общество 27.02.2019 16:06
12390 10 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 15:26
Общество 27.02.2019 15:26
2014 6 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 14:46
Общество 27.02.2019 14:46
10781 17 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 14:11
Общество 27.02.2019 14:11
6103 16 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 12:59
Общество 27.02.2019 12:59
453 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 12:24
Общество 27.02.2019 12:24
13386 52 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 10:41
Общество 27.02.2019 10:41
1368 4 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 09:24
Общество 27.02.2019 09:24
1327 17 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 05:04
Общество 27.02.2019 05:04
13615 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:29
В Волгоградской области ограничат движение грузовиков по дорогам весной и летомСмотреть фотографии
15:06
«Без прикола»: В Волгограде обидчицу пенсионеров отправили в колониюСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде маршрутка и автобус не поделили дорогуСмотреть фотографии
14:14
Волгоградцам пообещали проблемы с платежками за вывоз мусора Смотреть фотографии
13:24
Молодежь в Волгоградской области приглашают на учебу в вузы МВД РоссииСмотреть фотографии
12:46
Житель Волгограда пытался угнать "ГАЗель", чтобы добраться до домаСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде началась установка 13-метрового чучела МасленицыСмотреть фотографии
12:13
«Найти и уничтожить»: под Волгоградом соревнуются снайперыСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятияСмотреть фотографии
11:20
«А у нас опять есть газ»: в квартиру волгоградки вернули голубое топливо Смотреть фотографии
10:54
В Волгограде при столкновении "Волги" и грузовика погибли два человекаСмотреть фотографии
10:13
Театры Волгоградской области готовят подарок к юбилею ВолжскогоСмотреть фотографии
08:13
АЗС «СГ-трейдинг» открывает новые заправки и дарит 5 литров топливаСмотреть фотографии
20:42
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жители по-прежнему тонут в болоте сферы ЖКХ Смотреть фотографииCмотреть видео
18:11
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
«Это естественный процесс»: замгубернатора прокомментировал конфликтную ситуацию в волгоградском НЭТеСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде трамвай готовят к отправке в Москву на "заслуженный отдых"Смотреть фотографии
16:06
Полные подвалы кипятка: жилые дома на Водстрое в Волгограде уходят под воду из-за равнодушия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 годуСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области сельскую учительницу уволили из-за фальшивого дипломаСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде увековечат память о бывшем худруке НЭТа Отаре ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
14:11
В пойму реки Царица в Волгоград привезли части «тела» супер-чучела Масленицы Смотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусомСмотреть фотографии
12:27
АО «КАУСТИК» остаётся крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде антимонопольщики не исключают повторения самарского сценария с гробом возле правительстваСмотреть фотографии
12:18
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы Смотреть фотографии
11:46
Прокуратура Волгоградской области обжаловала оправдательный приговор Денису ЗемлянскомуСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградском облсуде убийца-расчленитель раскаялся и попросил о снисхожденииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде заведующий табачным складом вывез сигарет на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 