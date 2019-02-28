«Без прикола»: В Волгограде обидчицу пенсионеров отправили в колонию

Расследования 28.02.2019 15:06
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28.02.2019 15:06
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Дзержинского районного суда Волгограда в отношении 40-летней местной жительницы Ольги Вихлянцевой. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Приговором суда первой инстанции Вихлянцева признана виновной в совершении 11 эпизодов мошенничества, а также грабежа и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вихлянцева, представляясь сотрудницей различных социальных служб, предлагала пенсионерам получить якобы положенные им выплаты в размере от 1150 до 1700 рублей. При этом фактически она передавала гражданам купюры так называемого «Банка приколов», после чего получала от доверчивых пенсионеров сдачу настоящими деньгами. В отдельных случаях женщина, увидев где пенсионеры хранят деньги, отвлекала внимание пожилых граждан и похищала их сбережения. Всего Вихлянцевой удалось похитить у 11 пенсионеров более 85 тысяч рублей.
Вину в содеянном женщина полностью признала.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Вихлянцева обжаловала его в апелляционном порядке, просив суд снизить назначенное наказание. Прокуратура настаивала на законности приговора.
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции в отношении Ольги Вихлянцевой в части квалификации преступных деяний и размера назначенного наказания без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
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