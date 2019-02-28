Происшествия

В Волгограде маршрутка и автобус не поделили дорогу

Происшествия 28.02.2019 14:15
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28.02.2019 14:15


Пассажирка автобуса "ПАЗ" пострадала сегодня в результате ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель микроавтобус "Mercedes" 123-го маршрута при перестроении не уступил дорогу попутному автобусу марки "ПАЗ", следующему по маршруту №68. ДТП произошло на ул. Николая Отрады. В результате в салоне автобуса упала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали в  больницу с ушибами головы и суставов. 

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