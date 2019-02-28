Общество

«Найти и уничтожить»: под Волгоградом соревнуются снайперы

Общество 28.02.2019 12:13
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28.02.2019 12:13


Всеармейский конкурс полевой выучки снайперских подразделений "Снайперский рубеж" в рамках "Армейских игр-2019" проходит на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, на данном этапе более 60 участников соревнуются в составе снайперских пар. 
Выполняя упражнение "Найти и уничтожить" снайперы произведут стрельбу по появляющимся в произвольном порядке головным фигурам, при выполнении задания "Стрельба с выносом точки прицеливания" участники ведут стрельбу по поясным мишеням, которые появляются на разной дальности от 400 до 800 м, при этом главное условие – не вносить поправки в прицел.
Впервые военнослужащим предстоит выполнить упражнения: "Стрельба ночью", "Снайпер в обороне", "Снайпер в наступлении", "Снайперский биатлон", "Догони", "Прими решение", "Найди свою", "Дуэль" и др.
К участию в третьем этапе будут допущены лучшие команды по итогам первого и второго этапов. Итоговое упражнение – "Снайперская эстафета" пройдет на том же маршруте, что и "Снайперский биатлон". Семь препятствий участники преодолеют в составе снайперских пар.
Лучшая команда продолжит подготовку для участия в Окружном этапе конкурса.

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