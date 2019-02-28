«Найти и уничтожить»: под Волгоградом соревнуются снайперы





Всеармейский конкурс полевой выучки снайперских подразделений "Снайперский рубеж" в рамках "Армейских игр-2019" проходит на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, на данном этапе более 60 участников соревнуются в составе снайперских пар.

Выполняя упражнение "Найти и уничтожить" снайперы произведут стрельбу по появляющимся в произвольном порядке головным фигурам, при выполнении задания "Стрельба с выносом точки прицеливания" участники ведут стрельбу по поясным мишеням, которые появляются на разной дальности от 400 до 800 м, при этом главное условие – не вносить поправки в прицел.

Впервые военнослужащим предстоит выполнить упражнения: "Стрельба ночью", "Снайпер в обороне", "Снайпер в наступлении", "Снайперский биатлон", "Догони", "Прими решение", "Найди свою", "Дуэль" и др.

К участию в третьем этапе будут допущены лучшие команды по итогам первого и второго этапов. Итоговое упражнение – "Снайперская эстафета" пройдет на том же маршруте, что и "Снайперский биатлон". Семь препятствий участники преодолеют в составе снайперских пар.

Лучшая команда продолжит подготовку для участия в Окружном этапе конкурса.



