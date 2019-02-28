В Волгоградской области ударят по низкой рождаемости новыми мерами соцподдержки















15-ое Послание Владимира Путина Федеральному собранию многие эксперты назвали «социальным»: много было сказано о поддержке семей, повышении демографии, охране здоровья.

В администрации Волгоградской области послание президента по горячим следам предметно и скрупулезно изучили. Губернатор Андрей Бочаров распорядился проанализировать и, если нужно, пересмотреть региональные меры социальной поддержки с поправкой на взятый президентом курс.

Депутат Государственной думы от региона Анна Кувычко, которая наряду с коллегами по парламенту и представителями региона присутствовала на послании, соотнесла озвученные президентом поручения с наработками, которые уже есть в Волгоградской области. Что нового услышала в докладе ВладимираПутина парламентарий, которая входит в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, что, напротив, показалось ей до боли знакомым; какой господдержки ждут волгоградские молодые семьи – об этом в сюжете ИА «Высота 102».



