В Волгограде при столкновении "Волги" и грузовика погибли два человека

Происшествия 28.02.2019 10:54
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28.02.2019 10:54
Два человека погибли сегодня утром в результате столкновения автомашины "ГАЗ-31029" ("Волга") и грузового автомобиля "Ивеко" с полуприцепом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительной информации, водитель "Волги", который двигался по ул. Менделеева со стороны поселка Верхнезареченский, на спуске не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. В результате погибли водитель легковой автомашины и его 27-летняя пассажирка.
На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, экипажи городской ГАИ. Подробности случившегося выясняются.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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