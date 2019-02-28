



Жительница Волгограда Фаина Григорьева не может поверить своему счастью – в ее квартире снова есть газ. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, накануне в дом №3 по ул. Мукачевской приехали чиновники из администрации Тракторозаводского района и бригада рабочих. «Заварили трубу, которая ведет в соседнюю квартиру, и вернули газ в мою. Я не поверила своим глазам», - радуется Фаина Григорьева. Только у волгоградки возникает вопрос: неужели нельзя это было сделать сразу, а не отключать ее квартиру заодно с жилищем «плохих соседей»?

Напомним, о вопиющей истории с отключением газа в квартире добросовестной плательщицы ИА «Высота 102» уже сообщало. С 30 января в ее квартире пропал газ только потому, что ей не повезло с соседями. Мало того, что у них были долги за ресурс, так еще, по информации ресурсоснабжающей организации, они незаконно врезались в газовую трубу. По этой причине подача голубого топлива была прекращена во все квартиры левого крыла подъезда. Под «раздачу» попала и однушка Фаины Григорьевой. Несколько недель Фаина Григорьева жаловалась во все инстанции – начиная от прокуратуры и заканчивая приемной президента России. Случившееся стало поводом для рассмотрения этой ситуации на комиссии Волгоградского УФАС, где усмотрели в этом нарушение антимонопольного законодательства. Впрочем, на первом заседании выяснилось, что газовики не смогли пояснить, почему квартира добропорядочной гражданки была отключена от подачи топлива заодно с недобросовестными соседями.

И вот, можно сказать, что все благополучно разрешилось. Правда, весь этот месяц Фаине Григорьевой пришлось скитаться по родственникам, так как жить в квартире без возможности приготовить еду и принять душ она, конечно же, не могла. Кто возместит теперь женщине моральный и материальный ущерб? И не забудут ли инициаторы отключения вычеркнуть из февральской квитанции плату за газ, которого у нее не было несколько недель по вине ресурсоснабжающей организации?



