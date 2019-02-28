Театры Волгоградской области готовят подарок к юбилею Волжского





Культурный сюрприз готовят государственные театры Волгоградской области к празднованию 65-летия города Волжского, сообщает ИА "Высота 102". Заместитель губернатора Владимир Попков рассказал журналистам, что каждый театр на сцене Волжского покажет по одному спектаклю. Лучшие постановки волгоградских театров увидят все желающие летом этого года. 65-летие Волжский будет отмечать 22 июля.

Отметим, что в регионе к этой дате готовятся масштабно. В Волжском планируют отремонтировать 9 дорожных объектов, в том числе дорогу на плотине Волжской ГЭС. А также провести работы по благоустройству и озеленению, модернизировать ЖКХ, улучшить уличное освещение и прочее.

На мероприятия, связанные с празднованием юбилея города, Волжскому выделяют 140 миллионов рублей. Как указано в постановлении администрации Волгоградской области, деньги предоставляются для обеспечения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 65-летия со дня основания города.



