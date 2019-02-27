Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» признано лучшим в нескольких номинациях конкурса «Золотое приложение»
Экономика 27.02.2019 18:26 Реклама
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27.02.2019 18:26
Сбербанк стал победителем в нескольких номинациях конкурса Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Золотое приложение», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Сбербанк Онлайн стал обладателем главного приза в конкурсе «Золотое приложение» в номинациях «Лучший usability/UX приложения» и «Финансы, банки, страхование». Также Сбербанк Онлайн получил награду в номинации «Лучшее приложение для потребителя (b2c)». Общая аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превышает 43 млн человек. Более 60% пользователей используют его как основной цифровой канал Сбербанка.
Мобильное приложение бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» стало обладателем специального приза в тематической номинации «Финансы, банки, страхование» и заняло призовое место в номинации «Лучшее инвестиционное приложение».
Также в конкурсе отмечена Виртуальная школа Сбербанка, которая стала одним из призеров в номинации «Книги, музыка, видео».
«Золотое приложение» — одна из крупнейших и наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. В 2018 году в основных и тематических номинациях премии было подано более 180 заявок. Победителей выбирали 16 членов жюри — представители агентств мобильной разработки, популярных стартапов и крупных компаний digital-отрасли.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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