Банк «Возрождение» повысил доходность рублёвого депозита

Экономика 27.02.2019 16:14 Реклама
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27.02.2019 16:14
«Возрождение» предложил волгоградцам новый вклад «Традиции роста», эффективная ставка по которому достигает 8,26% годовых в рублях. Для открытия депозита достаточно минимальной суммы от 1 месяца до 3-х лет. Проценты ежемесячно капитализируются, либо выплачиваются на отдельный счет.
«Предложение будет особо привлекательно для клиентов, которые стремятся сделать долгосрочное вложение, – рассказала ИА «Высота 102» управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина, – максимальная эффективная ставка предлагается при сроке размещения три года в рублях – 8,26%. Однако на срок от 6 месяцев до двух лет эффективная ставка тоже весьма конкурентная – от 7,31 до 7,78% годовых в рублях».
Эксперты аналитического портала Банки.ру в качестве преимуществ нового вклада финансовой организации назвали также льготные условия досрочного расторжения и трехразовую автоматическую пролонгацию договора.
Открыть вклад можно в любом офисе «Возрождения», а для тех, кто уже пользуется услугами «Возрождения» – в его банкоматах и терминалах или вовсе, не выходя из дома, – через личный кабинет Интернет-банка.
Напомним, «Возрождение» – один из старейших банков российской финансовой системы, обслуживает более 1,2 млн частных клиентов и порядка 53 тысяч юрлиц, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое. С октября 2018 года входит в крупнейшую финансовую группу ВТБ.
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