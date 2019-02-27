



В волгоградском депо №5 «Метроэлектротранса» идут последние приготовления к отправке в Москву трамвая-«пенсионера». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заслуженного «труженика» ждут в музейной коллекции исторических трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс». На последнем заседании Волгоградской гордумы депутаты дали «добро» на передачу вагона модели КТ8Д5, который в 1984 году изготовили на чехословацком предприятии «ЧКД Прага». В течение нескольких лет он проходил еще эксплуатационные испытания в Москве в трамвайном депо имени П.Л.Апакова. После этого трамвай был передан в Волгоград для работы на линии только что открывшегося в нашем городе скоростного трамвая. С просьбой о передаче трамвая с бортовым номером 5834 к властям Волгограда обратилось правительство Москвы. В свою очередь перед чемпионатом мира по футболу-2018 года власти российской столицы безвозмездно передали Волгограду 33 трамвайных вагона для эксплуатации на маршруте скоростного трамвая.

В настоящее время трамвай чешского производства еще остается на постоянной стоянке в депо №5 МУП «Метроэлектротранс». Но его ждет большое путешествие и «блестящая» столичная жизнь. Все расходы по его транспортировке берет на себя ГУП «Мосгортранс». Предприятие намерено уже в этом году включить «борт 5834» в число участников своего традиционного «парада трамваев».



