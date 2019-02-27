Телеком

Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году

Телеком 27.02.2019 15:27
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27.02.2019 15:27


Организаторы проекта «Азбука Интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд Российской Федерации подвели итоги 2018 года: 85 976 граждан России закончили курсы для пользователей старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете. С момента старта программы в сентябре 2014 года до конца 2016 года участниками проекта стали 100 тысяч слушателей, в 2017 году — еще 65 тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Обучение ведется также на курсах, которые организуют филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации.
В IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2018», который проводится в рамках проекта «Азбука Интернета», приняли участие 3383 человека из 74 регионов РФ, что на 22,7% больше, чем в 2017 году. Девять участников конкурса достигли возраста 90+.
Программа «Азбука Интернета» хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность из года в год. Работа над развитием совместного проекта ПАО «Ростелеком» и Пенсионного фонда России будет продолжена, новые учебные и методические материалы, видеозаписи семинаров для преподавателей будут размещаться на официальном сайте проекта: http://азбукаинтернета.рф.
Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука Интернета» разработаны в рамках сотрудничества ПАО «Ростелеком» с Пенсионным фондом РФ. Соответствующее соглашение было подписано 22 января 2014 года. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни.
«Азбука Интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Стать участником программы может любой человек, у которого есть компьютер и доступ в интернет. Все учебные материалы размещены на сайте проекта. Курсы разделены на базовый и расширенный для более глубокого изучения темы. Здесь же представлены методические материалы и презентации для организации уроков по программе «Азбука интернета». Все материалы программы доступны для скачивания и постоянно обновляются и дополняются.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком".

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