Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году

Телеком 27.02.2019 15:27
298 0
27.02.2019 15:27
Организаторы проекта «Азбука Интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд Российской Федерации подвели итоги 2018 года: 85 976 граждан России закончили курсы для пользователей старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете. С момента старта программы в сентябре 2014 года до конца 2016 года участниками проекта стали 100 тысяч слушателей, в 2017 году — еще 65 тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Обучение ведется также на курсах, которые организуют филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации.
В IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2018», который проводится в рамках проекта «Азбука Интернета», приняли участие 3383 человека из 74 регионов РФ, что на 22,7% больше, чем в 2017 году. Девять участников конкурса достигли возраста 90+.
Программа «Азбука Интернета» хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность из года в год. Работа над развитием совместного проекта ПАО «Ростелеком» и Пенсионного фонда России будет продолжена, новые учебные и методические материалы, видеозаписи семинаров для преподавателей будут размещаться на официальном сайте проекта: http://азбукаинтернета.рф.
Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука Интернета» разработаны в рамках сотрудничества ПАО «Ростелеком» с Пенсионным фондом РФ. Соответствующее соглашение было подписано 22 января 2014 года. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни.
«Азбука Интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Стать участником программы может любой человек, у которого есть компьютер и доступ в интернет. Все учебные материалы размещены на сайте проекта. Курсы разделены на базовый и расширенный для более глубокого изучения темы. Здесь же представлены методические материалы и презентации для организации уроков по программе «Азбука интернета». Все материалы программы доступны для скачивания и постоянно обновляются и дополняются.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком".
Реклама
Популярное по теме
14.02.2019 15:22
3233 0
29.01.2019 12:08
897 0
19.02.2019 10:26
6147 0
МегаФон и Mastercard представляют мобильный финансовый маркетплейс27.02.2019 10:05
Чего еще не хотят мужчины на 23 февраля22.02.2019 13:45
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Волгограде19.02.2019 10:26
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных15.02.2019 16:23
Что подарить второй половине: еще не поздно порадовать14.02.2019 15:22
МегаФон дарит второй Samsung14.02.2019 14:43
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»14.02.2019 13:34
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»06.02.2019 12:54
«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компании05.02.2019 14:35
Дайджест января. Для тех, кто его проспал или всё еще что-то праздновал05.02.2019 11:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%30.01.2019 16:49
Более 400 семей Волгоградского региона наблюдают за своим домом с помощью сервиса «Ростелекома»29.01.2019 16:42
Волгоградские студенты соревновались на льду и получали подарки от «Ростелекома»29.01.2019 12:08
Киберпонедельник в «МегаФоне» продлится до среды28.01.2019 10:25
«Ростелеком» принимает заявки на обучение дата-инжинирингу25.01.2019 13:08
Реклама