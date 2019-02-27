Общество

В Волгограде увековечат память о бывшем худруке НЭТа Отаре Джангишерашвили

Общество 27.02.2019 14:46
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27.02.2019 14:46


В Волгограде принято решение об увековечивании памяти о бывшем худруке Нового экспериментального театра Отаре Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня заявил и.о. председателя регионального союза театральных деятелей Владимир Бондаренко. На фасаде дома №37 по улице Чуйкова, где жил основатель театра, установят мемориальную доску. С таким ходатайством выступили члены профессионального союза. 
В НЭТе сейчас идет подготовка к вечеру памяти об Отаре Джангишерашвили, приуроченному к первой годовщине его смерти. Худрук театра скончался 6 марта 2018 года после тяжелой болезни.

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