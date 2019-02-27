В пойму реки Царица в Волгоград привезли части «тела» супер-чучела Масленицы

Общество 27.02.2019 14:11
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27.02.2019 14:11
Сегодня на территорию около музея в пойме реки Царица, где пройдут основные народные гуляния по случаю Масленицы, привезли необходимое оборудование для монтажа чучела главной героини народного праздника.
Как сообщает ИА «Высота 102», основные работы, которые проведут работники МБУ "Северное", начнутся уже завтра. Сооружением каркаса, "лица" деревянной скульптуры рабочие предприятия занимались больше недели. Высота чучела - 13 метров, оно будет изготовлено из деревянных балок, соломы и ткани. Согласно народным традициям, чучело будет иметь форму женщины.
Традиционный обряд – сжигание соломенной «дамы», олицетворяющий проводы зимы, состоится 10 марта.
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