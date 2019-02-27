В Волгоградской области 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Происшествия 27.02.2019 13:36
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27.02.2019 13:36
Пять человек, по предварительным данным, пострадали сегодня в результате столкновения автомобиля "ВАЗ-2115" и микроавтобуса "ГАЗель" в Жирновском районе, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД.
На данный момент известно, что в 09:35 24-летний водитель "ВАЗа", следуя по автодороге "г.Жирновск - р.п.Линево", на 5 км допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП водитель легковой автомашины с травмами госпитализирован в медучреждение. Также пострадали четверо пассажиров "ГАЗели" - женщины в возрасте 36, 44, 56 лет и 20-летний учащийся техникума. Они получили ушибы различных частей тела, осмотрены медицинскими работниками, но от госпитализации отказались. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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